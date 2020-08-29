برلين (زمان التركية) – كشفت مجلة دير شبيجيل الألمانية عن مفاجأة قد تتسبب في تزايد التوتر في العلاقات بين برلين وأنقرة، إذ منعت السلطات التركية طائرة شحن عسكرية ألمانية دخول مجالها الجوي.

وقالت المجلة إن الطائرة كانت وجهتها مدينة يريفان الأرمنية، واسندت إلى مصادر عسكرية تأكيدهم أن هذا التصرف “استفزازي متعمد”.

المجلة أوضحت أن الواقعة حدث خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث رفضت أنقرة السماح لطائرة نقل عسكري ألمانية المرور من مجالها الجوي، مشيرة إلى أن الواقعة ترفع التوترات بين أنقرة وبرلين.

وأشارت إلى أن الطائرة من نوع (إير باص) أقعلت من مدينة كولن الألمانية، متجهة صوب مدينة يريفان الأرمنية، عبر المجال الجوي التركي، إلا أن السلطات التركية رفضت السماح لها بالعبور، مما اضطرها للعودة مرة أخرى إلى القاعدة.

ولفتت المجلة إلى أن الطائرة كانتتريد نقل الجنود والعسكريين الأرمن إلى ألمانيا لتلقي التدريبات العسكرية هناك.

كما كشفت أن سبب رفض السلطات التركية هو أن وجهة الطائرة كانت دولة أرمينيا التي لا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع تركيا، حيث تشتعل بينهما التوترات من حين لآخر بسب ملف مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن الذي يقول الأرمن أنه راح ضحيته نحو 1.5 مليون شخص في عام 1915، بينما أعلن البرلمان الفيدرالي الألماني اعترافه بالإبادة، مما تسبب في توترات بين أنقرة وبرلين.

ومع رفض السلطات التركية، اضطرت الطائرة الألمانية لتكرار الرحلة مرة أخرى في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري، من خلال طريق أطول عبر عبور المجال الجوي الروسي.

يذكر أن الحادثة وقعت بينما كان هناك توترات بين أرمينيا وأذربيجان حليفة تركيا، وقعت في يونيو الماضي عندما قصف الجيش الأرميني بالمدفعية مناطق حدودية في أذربيجان، ولا زال التوتر قائما حتى اليوم وتشهد حدود البلدين قصفا متبادلا.

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