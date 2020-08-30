‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن السياسي التركي رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إصابة ابنه وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

علي باباجان قال عبر تويتر، إن نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أجريت لزوجته وابنه الأصغر جائت إيجابية.

باباجان نفسه كان قد أعلن في 25 أغسطس/ آب الجاري، اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه سيواصل عمله من داخل الحجر الصحي في منزله.

وقال باباجان في تغريدة أمس السبت عبر تويتر: “اليوم، هو يومنا الخامس مع فيروس كورونا. نحن في الحجر الصحي. بعد مباشرة، ظهرت نتيجة زوجتي زينب إيجابية، وكذلك ابني الأصغر أمير. أعراضنا نحن الثلاثة متشابه: إرهاق، وحرارة، وآلام شديدة في المفاصل والعضلات”.

وأوضح باباجان أن حالتهم الصحية تتحسن وتسوء من حين لآخر خلال اليوم، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأطباء برنامج العلاج بدقة شديدة.

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