أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة بالك أسير Balıkesir جنوب مرمرة هزة أرضية ثالثة في ساعات المساء أمس السبت.

ولم تسفر الهزة الأرضية التي وقعت بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 5.7 كيلومتر عن أية خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.

وكانت هزتين أرضيتين شعر بهما سكان المدينة صباح السبت وبلغت قوتهما 3.3 و3.7 درجة على مقياس ريختر.

وتشير المعلومات الواردة عن مرصد قنديلي التابع لجامعة البسفور ومعهد أبحاث الزلازل إلى أن بالك أسير شهدت ثلاث هزات أرضية قوتهم 3.3 و3.7 و3.3 درجة على مقياس ريختر.

هذا وأفاد الخبراء أنه يحتمل أن تشهد المدينة هزات ارتدادية أخرى.

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