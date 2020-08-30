أغري (‏زمان التركية) – فقد ضابطين صف حياتهما خلال اشتباكات مع عناصر مسلحة من تنظيم حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” تسللوا من إيران إلى بلدة دوغوبايازيت الحدودية في ولاية أغري.

حسب المصادر العسكرية المطلعة على الحادث، فقد شهدت بلدة دوغو بايازيت اشتباكات عنيفة بين عناصر من قوات الجيش التركي، وعناصر مسلحة تابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطي صف اثنين، نقلا إلى أحد المستشفيات الحكومية في المدينة، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة رغم التدخلات الطبية الطارئة.

وزارة الدفاع التركية أصدرت بيانًا تعليقًا على الحادث، موضحة أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش وعناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود الإيرانية في بلدة دوغو بايازيت الواقعة في مدينة أغري شرق البلاد.

وأشار البيان أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد اثنين من ضباط الصف، عما رقيب المشاة الخبير إدريس شاهين وجيهون أرسلانتورك، لافتة إلى الطائرات المسيرة المسلحة بدأت عملية قصف في المنطقة التي وقعت بها الاشتباكات.

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