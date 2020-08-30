‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا على مدار يومين ارتفاعا ملحوظًا في أعداد الإصابات المسجلة لأكثر من 1500 حالة، في ظل مخاوف من موجة ثانية تضرب البلاد.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن مساء السبت شهد تسجيل 1549 إصابة جديدة، و39 حالة وفاة.

وكانت تركيا سجلت الجمعة 1517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و36 حالة وفاة.

وقال الوزير إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 267 ألفًا و64 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 6284 حالة، بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين ارتفعت إلى 242 ألفًا و812 حالة، بعد تسجيل 1003 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 6 ملايين و937 ألفًا و88 تحليلًا، بعد إجراء 101 ألفًا و414 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن بات هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

وذكر المسئول الطبي التركي من أنه: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذا الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.

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