أنقرة (زمان التركية) – تعرضت نقطة عسكرية تركية في مدينة إدلب شمال سوريا لهجوم بسيارة مفخخة مما أسفر عن إصابة جنود.

وتشير المعلومات إلى أن سيارة اقتربت من النقطة العسكرية الواقعة في منطقة “مرج زهور” جنوبي مدينة جسر الشغور بمدينة إدلب مساء السبت وفتحت النيران على الجنود الأتراك. وعلى بعد 20 متر من النقطة انفجرت السيارة لاحقا بفعل النيران التركية.

ويبدو أن السيارة المفخخة كان متوجهة إلى النقطة العسكرية التركية للانفجار فيها وتدميرها.

ووفق تقارير أسفر انفجار السيارة عن إصابة تسعة من عناصر “فيلق الشام” الذين يعملون كحراس خارجيين القاعدة والجنود الأتراك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى هاتاي الحكومي.

واليوم الأحد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على مداخل مدينة أريحا وعلى طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، المار من ريف إدلب الجنوبي، وسط ترقب لدورية روسية – تركية مشتركة قد تنطلق اليوم أو غداً.

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