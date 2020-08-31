أنقرة (زمان التركية)ـــ سجل الاقتصاد التركي انكماشا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، في ظل تراجع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع عجز الموازنة.

هيئة الإحصاء التركية كشفت الإثنين، أن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت وكالة الأناضول توقعت الأسبوع الماضي في استطلاع رأي لخبراء أن يسجل انكماش الاقتصاد التركي 11 بالمئة.

وتشكك المعارضة التركية في بيانات هيئة الإحصاء وتقول إنها لا تعكس الواقع.

وذكرت الهيئة أن الناتج الإجمالي المحلي، زاد وفقا للأسعار الحالية، بنسبة 1.3 بالمئة وبلغ تريليون و41 مليار و643 مليون ليرة تركية (202 مليار دولار).

وتراجع سعر صرف العملة التركية مؤخرا بشكل كبير، وسجل الدولار في تركيا الأسبوع الماضي 7.41 ثم تراجع هذا الأسبوع إلى 7.35.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

–