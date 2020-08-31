أبو ظبي (زمان التركية)ـــ وقع انفجار هائل في مطعم بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات صباح اليوم الإثنين واستبعدت السلطات أن يكون العمل إرهابيًا.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـأبوظبي.

وقالت إن الانفجار أدى إلى حالات إصابة بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#شرطة_أبوظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـ #أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج#وام pic.twitter.com/pc50YulWZZ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 31, 2020



ودعت شرطة أبوظبي “الجمهور الكريم إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

الله يحفظ ابوظبي و هلها 💙🙏🏻 pic.twitter.com/9AP5c4o3JB — 𝕂𝕙𝕒𝕝𝕚𝕗𝕒 (@K5lefa) August 31, 2020

من جهة أخرى تستقبل أبو ظبي اليوم أول رحلة جوية إسرائيلية رسمية من تل أبيب وعلى متنها مندوبون أمريكيون وإسرائيليون للمشاركة في محادثات بشأن تدعيم أركان اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلي الإماراتي الذي توسطت فيه واشنطن.

وقال مصدر مطلع على خطة الرحلة إن السعودية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سمحت للطائرة بوينج 737 التابعة لشركة طيران العال بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

–