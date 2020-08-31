بروكسل (زمان التركية) – قالت صحيفة “Ekathimerini” اليونانية، إن تركيا منحت مهلة حتى “القمة الطارئة للعلاقات التركية الأوروبية” التي من المقرر عقدها في 24 سبتمبر المقبل، وفي حال استمرت تصرفاتها العدوانية بالمنطقة، سيتم تطبيق حزمة عقوبات أوروبية جديدة عليها.

وقالت اليونان أن البحر المتوسط يعتبر الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي، مطالبة الدول الأعضاء بمساعدتها في الوقوف في وجه تركيا التي تواجه توترات حادة معها في الفترة الأخيرة، بسبب التنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقة شرق المتوسط.

المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن هناك قائمة ثانية بالعقوبات المحتمل توقيعها على تركيا، وذلك عقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الذي شهدته العاصمة الألمانية برلين الجمعة.

بوريل أوضح أن القائمة تضم في المرحلة الأولى توقيع عقوبات على السفن التركية، تشمل منع دخولها إلى موانئ دول الاتحاد الأوروبي ومنعها من الاستفادة من البنية التحتية للاتحاد ورؤوس الأموال الأوروبية وكذلك من التكنولوجيا الأوروبية.

وأشار بوريل إلى أن المرحلة الثانية ستشمل عقوبات مباشرة على الاقتصاد التركي، قائلًا: “نفكر في تطبيق عقوبات على تركيا تستهدف قطاعاتها ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي. كل ذلك سيتوقف على وقف تركيا تصرفاتها الأحادية. يجب تقليل التوتر أولًا من أجل التحاور”.