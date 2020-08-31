أنقرة (زمان التركية) – دشن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا علي باباجان، أرشيف إلكتروني يتضمن الخطابات والتصريحات التي ألقاها خلال الفترات السابقة.

وجمع باباجان الخطابات والتقييمات التي أجراها خلال مقابلات تلفزيونية خلال السنوات السابقة بموقع الكتروني يحمل عنوان: www.babacannediyor.com.

ووضع باباجان شعارًا لموقعه الالكتروني يقول فيه “سأضع توقيعي على كل خطاباتي التي ألقيتها منذ عام 2002”

هذا ويضم موقع، خطابات باباجان في القضايا المختلفة.

يذكر أن السياسي التركي رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أعلن في 25 أغسطس الجاري إصابته بفيروس كورونا، ولاحقا أعلن عن إصابة ابنه الأصغر وزوجته أيضا بكورونا.

باباجان كان قد أعلن أنه سيواصل عمله من داخل الحجر الصحي في منزله.

وأسس باباجان حزب الديمقراطية والتقدم واعلن عنه في مارس المضي، بعد أن انشق عن حزب العدالة والتنمية أواخر العام الماضي، وقال إن الحزب الحاكم انحرف عن المبادئ الأساسية التي قام عليها.

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