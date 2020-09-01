أثينا (زمان التركية) – كشفت تقارير يونانية، أن أثينا قطعت مسافات طويلة في التفاوض مع الحكومة الفرنسية من أجل الحصول على عدد 18 مقاتلة من طراز رافال.

ويتصاعد التوتر في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا بسبب الإصرار التركي على التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

وبحسب وسائل الإعلام والصحف اليونانية، ستقوم الحكومة الفرنسية بإهداء اليونان 8 طائرات من طراز رافال، بينما ستبيع لها 10 طائرات أخريات، في صفقة قوامها الإجمالي 18 طائرة.

وتشير المعلومات إلى أن الطائرات التي ستحصل عليها اليونان في صورة هدية، هي نفس طراز الطائرات التي يزعم أنها شاركت في الغارة الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا.

المصادر كشفت أن اليونان طلبت من الشركة المصنعة شراء 10 طائرات من الطائرة رافال، إلا أن الشركة تواجه صعوبة في تلبية الطلبية في الوقت الحالي بسبب انشغالها بتجهيز الطلبية المصرية المكونة من 20 طائرة من الطراز نفسه، مشيرة إلى أنه من الممكن التفكير في إجراء مفاوضات مع مصر من أجل تأجيل طلبيتها لحساب اليونان.

وكانت أثينا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بشراء 24 طائرة أمريكية متطورة من طراز F-35 وتطوير 82 طائرة من طراز F-16 بالإضافة إلى الحصول على قطع بحرية حديثة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار أمريكي.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد كشف خلال اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي الجمعة الماضي، عن استعداده توقيع عقوبات اقتصادية مباشرة على تركيا، في حال إصرارها على مواصلة التنقيب في شرق المتوسط.

من جانبها أصدرت تركيا أمس الإثنين إشعارا ملاحيا جديدا يمدد أعمال اسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” في شرق المتوسط حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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