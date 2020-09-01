سعرت (زمان التركية) – أصدرت وزارة الداخلية في تركيا، قرارا بفصل ضابط الصف موسى أورهان من عمله في قيادة قوات الدرك (الجاندرما)، بعد التحقيقات التي أجريت معه على خلفية تورطه في واقعة اغتصاب شابة في سن 18 عامًا مما دفعها للانتحار.

ضابط الصف موسى أورهان، كان قد أفرج عنه على ذمة قضية اغتصاب الشابة إيباك أر (18 عامًا) التي أقدمت على الانتحار، وذلك بالرغم من ثبوت إدانته، الأمر الذي فجر غضبا شعبيا عارما.

الإفراج عن أورهان تسبب في موجة كبيرة من الغضب الشعبي في الشارع التركي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الداخلية إلى توقيع عقوبة “الفصل من العمل الحكومي عليه”، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكان محامو عائلة الفتاة إيباك تقدموا ببلاغ إلى نيابة باتمان ضد أورهان يتهمونه بالتسبب في انتحار ابنتهم بعد الاعتداء جنسيا عليها.

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