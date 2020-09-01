أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت إصابات كورونا في تركيا للمرة الثالثة خلال أسبوع 150‪0إصابة وسجلت الوفيات ارتفاعها ملحوظا لليوم الثاني هو الأعلى منذ أشهر.

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجت تسجيل 1587 حالة إصابة جديدة، و44 حالة وفاة.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذا الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 270 ألفًا و133 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 6370 حالة.

وأشار كوجا إلى تسجيل 1087 حالة تعافي جديدة.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن بات هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

وذكر المسئول الطبي التركي أنه: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وكشف الوزير أن إجمالي عدد التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 7 ملايين و138 ألفًا و492 تحليلًا، بعد إجراء 110 ألفًا و102 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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