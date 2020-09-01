القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات المصرية عن إطلاق مزيد من الخدمات المتعلقة بالهجرة والجنسية للتيسير على المواطنين والأجانب.

وقالت وزارة الداخلية إنه تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) تتمثل تلك الخدمات الإختيارية لمن يرغب من الواطنين أو الأجانب في: استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات «التي تتطلب إجراءات قانونية أخرى» بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادي لتلك الخدمة العاجلة، وذلك على النحو التالي: استخراج وتجديد جواز السفر العادي، أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ في خلال 24 ساعة لمواطني القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، واستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة في خلال 24 ساعة، وتنفيذ تجديد إقامات الأجانب في الحالات التي لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى في خلال 48 ساعة للمقيمين بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى.

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