‏القراءة (زمان التركية) – تشهد تركيا تزايدًا في حالات الإصابة والوفيات هذا الأسبوع، مسجلة أرقامًا لم تبلغها منذ أشهر في ظل مخاوف بوقوع موجة ثانية من الإصابات في البلاد.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 1572 حالة إصابة جديدة، و47 حالة وفاة.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ مؤخرًا، إذ سجلت تركيا الإثنين 44 حالة وفاة والأحد 42 حالة وفاة، والسبت 39 حالة وفاة والجمعة 36 حالة وفاة.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذا الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.

الوزير أوضع أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 271 ألفًا و705 حالة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6417.

وأشار كوجا إلى تسجيل 1003 حالة تعافي جديدة، وإجراء 109 ألفًا و443 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن بات هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

وذكر المسئول الطبي التركي أنه: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 245 ألفًا و929 حالة، وأن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 7 ملايين و247 ألفًا و935 تحليلًا.

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