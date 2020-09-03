‏أنقرة (زمان التركية) – كذبت وزارة الخارجية التركية، صحيفة (دي فليت) الألمانية بشأن ما يتعلق بأزمة شرق المتوسط.

“دي فيلت” كانت نشرت تقريرًا زعمت فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب إغراق سفينة حربية، وأنه يسعى لتأجيج الصراع في شرق المتوسط من أجل تعزيز قبضته على السلطة.

المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، رد على ادعاءات الصحيفةالألمانية، والتصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحكومة اليونانية استنادًا إلى الخبر، من خلال بيان كتابي.

أكصوي وصف خبر دي فليت بأنه “من نسيج الخيال”، قائلًا: “إن توجيه المتحدث باسم الحكومة اليونانية اتهامات لبلدنا استنادًا إلى أخبار من نسيج الخيال، يظهر أن هذا البلد يعاني من الانفصال عن الحقيقة في شرق المتوسط، وعن سياساته الاستفزازية، وتصرفاته غير المتوافقة مع القوانين الدولية. وبدلًا من أن ينشغل المسؤولون اليونانيون بمثل هذه الأخبار غير الصحيحة، عليهم أن يوقفوا تحركاتهم التي تزيد التوتر في المنطقة”.

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