أنقرة (زمان التركية) – رغم أن مؤشر العملات الوطنية يشهد حالة من التحسن النسبي، أمام الدولار، إلا أن الليرة التركية تواصل تراجعها حيث بلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاجز 7.44 ليرة مسجلا رقما قياسيا جديدا.

واعتبارا من الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا بلغ سعر صرف الدولار 7.43 ليرة، ليرتفع في وقت لاحق إلى 7.44، في حين بلغ سعر اليورو 8.79 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا الأربعاء 7.38، بعد أن سجل الثلاثاء 7.35 فيما بلغ سعر صرف اليورو الأربعاء 8.74 بعد أن كان الثلاثاء 8.78.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية اليون عن ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال أغسطس الماضي مسجلا 11.77.

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