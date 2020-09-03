أنقرة (زمان التركية) – أصيب رئيس البرلمان السابق في تركيا بن علي يلدرم، بفيروس كورونا ويخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى.

وكان يلدريم نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن مدينة إزمير بدأ يشعر منذ فترة، بوعكة صحية عقب عودته من أرزينجان إلى أنقرة.

وعلى إثر هذا خضع يلدرم إلى فحوصات فيروس كورونا المستجد بمستشفى أنقرة الحكومة. وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية ليطبق على يلدرم، البالغ من العمر 64 عاما، الحجر الصحي.

وعُلم أن حالة يلدرم ليست خطيرة وأنه دخل إلى مبنى المستشفى سيرا على الأقدام، حيث تم وضعه داخل حجرة عادية بالمستشفى.

هذا وقام وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، بزيارة يلدرم داخل المستشفى.

يذكر أن يلدريم كان قد استقال العام الماضي من رئاسة البرلمان من أجل الترشح في انتخابات بلدية إسطنبول، إلا أنه خسر الانتخابات أمام أكرم إمام أوغلو ومنذ ذلك الحين لا يشغل يلدريم أي منصب بخلاف عضوية البرلمان.

ومن بين السياسيين البارزين الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا في تركيا، علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، والذي أصيبت زوجته وابنه الصغير أيضا بالمرض.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا كشف أمس الأربعاء عن وجود مقترح بإجراء المباريات الرياضية دون جمهور حتى نهاية النصف الأول من الموسم الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا.

وأقر الوزير أمس أن بلادة تمر بأقصى ذروة لإصابات فيروس كورونا، وقال إن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت تركيا 1596 حالة إصابة بالفيروس مساء الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 273301.

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