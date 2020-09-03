إسطنبول (زمان لتركية) – أصدرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (RTÜK) قرارا بحجب قناة “TELE 1” ووقف بثها 5 أيام، كعقوبة على اتهام أحد الضيوف الرئيس رجب أردوغان بالسعي وراء إنشاء “سلطنة عثمانية”، مع تحذير القناة بإلغاء ترخيص القناة نهائيًا في حالة تكرر الأمر.

خبراء مراقبة القنوات التليفزيونية في تركيا، كانوا قد تقدموا بشكوى ضد القناة، بسبب استخدامها بعض العبارات التي وصفوها بـ”غير المقبولة” في حق رئاسة هيئة الشؤون الدينية” والرئيس أردوغان خلال برنامج تليفزيوني أذيع في 30 أبريل/ نيسان و24 مايو/ أيار الماضيين.

الخبراء اعتبروا تصريحات ضيف البرلمان جميل كيليج، بأنها استخدام للغة عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين المواطنين، حيث كان الضيف قال خلال البرنامج: “هناك محاولات لتأسيس نظام ثيروقراطي/ديني. يريدون تأسيس نظام خلافة سلطاني في تركيا. لكني أرى أن هيئة الشؤون الدينية لا تمثل المسلمين، على سبيل المثال. وقد أرى أن المعتقدات الدينية الشخصية لرئيس الجمهورية لا علاقة لها مع الإسلام. فهل يحاول رئيس الجمهورية أن يكون سلطانًا مثل معاوية؟”، على حد تعبيره.

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