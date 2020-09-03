أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أن مباريات النصف الأول من موسم 2020-2021 في الدوري التركي، ستلعب بدون جمهور.

ويأتي القرار في ظل تفشي كبير لفيروس كورونا في البلاد.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا كشف أمس الأربعاء عن وجود مقترح بإجراء المباريات الرياضية دون جمهور حتى نهاية النصف الأول من الموسم الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا.

وأقر الوزير أمس أن بلادة تمر بأقصى ذروة لإصابات فيروس كورونا، وقال إن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت تركيا 1596 حالة إصابة بالفيروس مساء الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 273301.

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