أنقرة (زمان التركية) – كشف أطباء أستراليون أن سم النحل يقضي على الخلايا السرطانية بالثدي.

ونشرت الأطاء في معهد هاري بركنس للأبحاث الطبية في استراليا نتائج التجربة المعملية في دورية Nature Precision Oncology.

وخلال التجربة تم اختبار أكثر من 300 نوع من سم عسل النحل وسم الدبور. وخلال ساعة واحدة تمكن سم نحل العسل، الذي يعد الميليتين المادة الأساسية المكونة له، من القضاء على الخلايا السرطانية العنيفة في الثدي غير أنه ألحق أضرار بسيطة بالخلايا الأخرى.

وتوصل العلماء أيضا إلى أن مادة الميليتينين، التي يمكن تصنيعها، قادرة بمفردها على منع نمو الخلايا السرطانية.

ووُصف الاكتشاف بأنه “مثير”، غير أن العلماء شددوا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات.

جدير بالذكر أن العلماء سبق وأن توصلوا إلى احتواء سم نحل العسل على مواد مضادة لأنواع السرطان الأخرى كسرطان الجلد.

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