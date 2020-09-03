أنقرة (زمان التركية) – ألقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باللوم على تركيا في التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، وأبدى دعمه اليونان في التوترات القائمة شرق البحر المتوسط وأطلق دعوة سلام بمجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط .

ماكرون قال في رسالة مصورة لمنتدى لوجانو لدول الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط قبل بضعة أيام “نرى أن القوى الاستعمارية الإقليمية عادت إلى أوهامها التاريخية بسبب انسحاب الولايات المتحدة والناتو وأريد أن أخص بهذا تركيا”.

وأشار ماكرون إلى التطورات في مجال الطاقة بشرق البحر المتوسط مفيدا أنه يتوجب عليهم التوصل إلى سلام في البحر المتوسط فيما يخص الطاقة.

ماكرون أثناء تناوله للأزمة المتواصلة في سوريا وليبيا أوضح أن المنطقة تشهد صراع مسرحية متواصل لقوتين كبيرتين بعثتا من جديد ألا وهما روسيا وتركيا.

هذا واتهم ماكرون تركيا وروسيا، اللتين تلعبان دورا مؤثرا في كل من سوريا وليبيا كقوى إقليمية، بالتحرك وفقا لأجنداتهما الخاصة.

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