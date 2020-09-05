أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت مصادر قضائية إن السلطات التركية أصدرت الجمعة مذكرات توقيف بحق 27 عسكريًا سابقًا وفي العمل، على خلفية صلات بحركة الخدمة، في إطار حملة تصفية الجيش المستمر منذ محاولة انقلاب 2016.

قال مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق المشتبه بهم المرتبطين بقيادة القوات البرية التركية من بينهم سبعة جنود في الخدمة الفعلية.

وأضاف البيان أن شرطة مكافحة الإرهاب تبحث عن المشتبه بهم.

ويتهم المدعي العام المشتبه بهم بأنهم أجروا اتصالات هاتفية بأعضاء في حركة الخدمة.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتي عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

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