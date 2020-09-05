أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا عن مناورات عسكرية مع قبرص “التركية” تنطلق غدا الأحد لمدة خمسة أيام.

وزارة الدفاع التركية أعلنت إطلاق مناورات في شرق المتوسط باسم “عاصفة البحر الأبيض المتوسط-الشهيد النقيب جنكيز توبل” وهو طيار تابع للقوات الجوية التركية لقى حتفه خلال الصراع بين الطوائف في الجزيرة عام 1964.

وبما أن “جمهورية شمال قبرص” غير معترف دوليا ولا تملك جيشا، فبالتالي ستجري تركيا مناورات في المنطقة بمفردها؛ وأضاف البيان أن المناورات العسكرية ستجرى بمشاركة قوات جوية وبحرية وبرية من تركيا.

وقالت الدفاع في بيان يوم السبت إن المناورات السنوية تهدف إلى تحسين التدريب المتبادل والتعاون والعمل المشترك بين قيادة قوة السلام القبرصية التركية وقيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية.

ويأتي التصعيد التركي رغم المطالبات الأمريكية والأوروبية بالتهدئة في شرق المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات اقتصادية على تركيا.

وعقب مناورات عسكرية مشتركة بين فرنسا وإيطاليا واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي إجراء “تدريبات إطلاق نار” خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، شمال جزيرة قبرص.

يذكر أن تركيا غزت جزيرة عام 1974 وتركت قواتها هناك منذ ذلك اليوم ردا على انقلاب قام به القبارصة اليونانيون بهدف توحيد الجزيرة مع اليونان. ومنذ ذلك الحين، تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا على الثلثين الجنوبيين من الجزيرة، بينما تسيطر جمهورية شمال قبرص التركية، المعترف بها من قبل تركيا فقط، على الثلث الشمالي.

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