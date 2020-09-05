أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا احتجاز 65 مهاجرا غير شرعي في مقاطعة فان شرق تركيا يوم السبت.

وقالت مديرية الأمن بالمقاطعة في بيان إن قوات الأمن أوقفت حافلة صغيرة مشتبه بها في منطقة إيبيكيولو.

كانت الحافلة الصغيرة التي تتسع لـ 15 شخصًا تقل 24 أفغانيًا و 20 باكستانيًا وسبعة سوريون و 12 بنغلاديشًا واثنين من مواطني ميانمار، وجميعهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

واعتقل سائق الحافلة، وأُحيل المهاجرون غير الشرعيين فيما بعد إلى مديرية الهجرة الإقليمية.

كانت تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يهدفون إلى العبور إلى أوروبا لبدء حياة جديدة، وخاصة أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد.

تم احتجاز حوالي 268000 مهاجر غير نظامي في تركيا في عام 2018 ، وفقًا لوزارة الداخلية، وتم احتجاز أكثر من 336000 حتى الآن هذا العام.

يشار إلى أن تركيا تهدد الاتحاد الأوربي من حين لآخر بالسماح بعبور المهاجرين غير الشرعيين، من أجل تحقيق مطالب لها، كما حدث في مارس الماضي عندما سمح للمهاجرين بالعبور من حدودها إلى اليونان ردا على رفض الاتحاد الأوربي تمويل المنطقة الآمنة التي أراد الرئيس رجب طيب أردوغان إقامته في سوريا.

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