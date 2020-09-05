‏أنقرة (زمان التركية) -رد وزير الداخلية سليمان صويلو على موجة الجدل التي أثيرت بعدما تبين أن أمير تنظيم داعش في تركيا محمود أوزدن، الذي أعلن صويلو قبل أيام القبض تبين أنه سبق الإفراج عنه 6 مرات بعد عمليات اعتقال مشابهة.

الوزير كشف أسباب اعتقال أمير تنظيم داعش والإفراج عنه أكثر من مرة، قائلًا: “لم يكن لدينا أدلة مادية ضده”.

حسب الأخبار المنشورة والمتداولة حول أوزدن، فقد تم اعتقاله 6 مرات، منذ يونيو/ حزيران 2017 وحتى الآن.

صويلو أشار إلى أن المحاكم كانت في كل مرة تفرج عن محمود أوزدن بسبب عدم توافر أدلة مادية ملموسة ضده، قائلًا: “صحيح، لقد ألقي القبض على هذا الإرهابي وأفرج عنه قبل ذلك، بسبب عدم توافر الأدلة المادية ضده”.

وقال صويلو: “نحن نلقي القبض عليه، لمعرفتنا بعلاقاته التنظيمية، ولكن يجب الحصول على أدلة ملموسة عن لقاءاته التنظيمية في سوريا والعراق مع مستندات رقمية، من أجل اعتقاله. المحاكم كانت تفرج عنه في المرات السابقة بسبب عدم توافر أدلة مادية كافية تثبت إدانته”.

وزعم صويلو أن القضاء لم يخطئ في الإفراج عنه، قائلًا: “إنهم يقومون بما عليهم فعله من الناحية القانونية. ولكن طالما لا توجد أدلة مادية، لا يمكن تحقيق تقدم في سبيل محاكمته والإبقاء عليه في السجن. نحن نحدد علاقاته التنظيمية لكل شخص، ولكن الوصول لأدلة ملموسة يحتاج إلى أدلة واضحة. هذه هي أهمية العملية الحالية، من أجل الحصول على أدلة حول علاقاته الخارجية والأدلة الرقمية”.

صوليو كان قد قال إنه تم ضبط مواد رقمية وكمبيوتر خاص بـ محمود أوزدن في منزله، وذكر أن المشتبه به محمود أوزدن هو من أعطى تعليمات لعضو داعش الذي تم القبض عليه في إسطنبول قبل أن يقوم بعمل مثير.

وزير داخلية أردوغان يبرر الإفراج عن أمير داعش في تركيا بعد اعتقاله أكثر من مرة بعدم وجود أدلة كافية ملموسة هل اقتنعتم؟ سجون أردوغان مملوءة عن آخرها بأناس متهمين بالإرهاب والانقلاب دون أي دليل، بينهم آلاف النساء المحجبات https://t.co/HYFzVgZkWQ — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) September 4, 2020



–