‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا إصابات مرتفعة للغاية تجاوزت 1600 حالة وأكثر من 50 وفاة، وهي أرقام تنبئ بخطر الدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أشار مساء الجمعة إلى تسجيل 1612 إصابة جديدة، و53 حالة وفاة.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 276 ألفًا و555 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 آلاف و564 حالة.

وكان وزير الصحة كشف أن العاصمة أنقرة بها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في تركيا، وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات في الولاية يزيد مرتين عن عدد الحالات في اسطنبول.

ووفق الوزير جائت معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي في الخمس ولايات التي تضم أكبر عدد من المرضى، كاتالي: أنقرة 4.7٪ ، اسطنبول 4.61٪ ، قونية 8.78٪ ، قيصري 6.49٪ ، ديار بكر 8.37٪.

ومساء يوم الأربعاء الماضي الذي أعلنت فيه تركيا تسجيل 1596 حالة إصابة كورونان أقر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن بلادة تمر بأقصى ذروة لإصابات فيروس كورونا، وقال الوزير إن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 249 ألفًا و108 حالة، بعد تسجيل 1021 حالة تعافي جديدة.

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