أنقرة (زمان التركية)ـــ استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في إسطنبول فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

لا يزال الاجتماع المغلق، الذي بدأ الساعة 02.10 مساء بالتوقيت المحلي (1110 بتوقيت جرينتش) في قصر وحيد الدين، جاريا.

وتأتي الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا في ظل توترات متصاعدة في شرق المتوسط، حيث تنقب تركيا عن الطاقة بموجب اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع حكومة الوفاق، بينما تعترض اليونان المدعومة من الاتحاد الأوربي عن التنقيب التركي الذي تقول إنه يجري في جرفها القاري.

وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

وفي مقابل الاتفاقية البحرية أعلنت تركيا دعم حكومة الوفاق الوطني عسكريا.

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