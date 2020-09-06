أنقرة (زمان التركية)ـــ حذرت الأرصاد الجوية في تركيا من “عاصفة قوية” وقصيرة الأمد من الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي بعد ظهر اليوم الأحد في شرق البحر الأسود وشرق الأناضول والأجزاء الشمالية من جنوب شرق الأناضول.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر تجاه السلبيات التي قد تحدث مثل سقوط الأشجار أو الأعمدة وتعطل المواصلات، وتطاير الأسطح غير الخرسانية.

وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، سيكون الطقس في تركيا اليوم غائما جدا في الجزء الشمالي. من المتوقع حدوث عواصف رعدية في غرب البحر الأسود وسواحل وسط وشرق البحر الأسود وحول أرتفين، وفي أماكن أخرى، من المتوقع أن تكون السماء أقل صفاءً.

من المتوقع أن تكون درجات حرارة الهواء في الشمال والوسط أقل 3-5 درجات من الجنوب.

تشير التقديرات إلى أن الرياح ستهب بقوة (40-60 كيلومترًا / ساعة) من الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي في الأجزاء الداخلية من شرق البحر الأسود وشرق الأناضول والأجزاء الشمالية من منطقة جنوب شرق الأناضول بين ساعات الظهيرة والمساء -11:00 حتى 16:00- وتتحول إلى عاصفة قصيرة المدى (60-70 كيلومترًا / ساعة).