أثينا (زمان التركية)ــ قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة ‘Open’ ، إن خطاب تركيا وأفعالها الاستفزازية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل عام، قد تجاوزت بشكل واضح المستويات التي كانت تعتبر طبيعية في العقود القليلة الماضية، كما رد على ما أثير حول حشد تركيا قواتها على حدود بلاده.

أضاف “لهذا السبب، يجب أن نتحلى بالهدوء واليقظة والاستعداد من جانبنا لتفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية وغيرها التي تمتلكها اليونان -بما في ذلك قواتها الرادعة- حتى تتوقف هذه التهديدات وإيجاد مخرج من خلال حل سلمي. فحل الخلاف الوحيد بيننا وبين تركيا وهو ترسيم حدود مناطقنا البحرية “.

وأكد، في غضون ذلك، أن اليونان “مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقنا الإقليمية، في حين أننا لا نشعر بالرعب من أي تهديد” في إشارة على ما يبدو إلى التقارير غير المؤكدة التي تحدثت عن حشد تركيا قواتها العسكرية على الحدود مع اليونان.

وحول تعزيز القوات المسلحة في بلاده، ذكر أن اليونان تجري محادثات مع عدة دول وليس مع فرنسا فقط، قائلا “للأسف، لم تحظ صناعة الدفاع في كثير من السنوات الأخيرة بالاهتمام الذي ينبغي أن نوليه لها. على المدى الطويل هي ركيزة مهمة للغاية لكل من الاقتصاد والدفاع وسيتم تفعيلها. سيتم زيادة الميزانية التي تتعلق بالدفاع بشكل كبير… سيستمر هذا بضع سنوات وسيكون هناك اتساق في دعم القوات المسلحة ولكن بحكمة”.

وقال إن الإنفاق على التسلح سيتم التخطيط له بطريقة تعزز قدرة الردع بشكل أسرع.

وحول التقارير التي تفيد بنقل قوات تركية إلى أدرنة، بالقرب من الحدود البرية الشمالية مع اليونان،اعتبر بيتساس ذلك مجرد “دعاية محلية” وقال إنه لا يوجد تأكيد لمثل هذه التحركات أو حدوث تغيير كبير في تشكيلات القوات على ضفاف نهر إيفروس.

وكانت الأناضول نفت تحرك قوات تركية إلى الحدود مع اليونان، وقالت أن معدات عسكرية نقلت إلى قيادة الجيش الثاني في ملاطية، ولم يتم إرسالها إلى الحدود اليونانية.

كما علق على الإجراءات التي من المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء في ثيسالونيكي هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دعم للقطاعات الأكثر تضررًا من وباء كورونا، من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل.

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