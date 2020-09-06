أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني معرض إن الحكومة التركية، لم توزع من التبرعات التي جمعتها من المواطنين قبل 4 سنوات لصالح ضحايا المحاولة الانقلابية وأسرهم، سوى اليسير جدًا من المال هذا العام.

البرلماني المعارض مراد أمير كشف أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم توزع سوى 0.04% من أموال التبرعات التي جمعت من المواطنين من أجل ضحايا وأهالي شهداء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة أنقرة، مراد أمير، أوضح أن نظام أردوغان لم يوزع سوى 14.9 مليون ليرة تركية من أموال التبرعات التي جمعت من أجل ضحايا وأهالي أحداث 15 يوليو/ تموز، من أصل 338 مليون ليرة.

مراد أمير أجرى زيارة إلى وقف أقارب شهداء ومصابي 15 يوليو/ تموز، وسألهم عن مصير 338 مليون ليرة تركية جمعت في صورة تبرعات من المواطنين لصالح الشهداء والمصابين، وكشف في تعليقه على الزيارة أن الوقف أوضح أنه قد تم توزيع 14.9 مليون ليرة تركية فقط من الأموال.

وقال أمير: “لقد بدأت عملية التوزيع بعد أربع سنوات من الأحداث. وهذا المبلغ الموزع لا يبلغ حتى نصف الأرباح عن هذه الفترة. وننتظر أن يتم توزيع أكثر من 330 مليون ليرة”.

وسائل إعلام تركية كشفت أن الأموال المجمعة من المواطنين في صورة تبرعات في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة، ظلت في خزانة الدولة طوال هذه المدة، إلى أن تم تسليمها إلى الوقف مطلع العام الجاري.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات من قبل ضحايا المحاولة الانقلابية وأسرهم للمطالية بصرف التعويضات التي وعدتهم الحكومة بها، كمكافأة على مشاركتهم في “صد المحاولة الانقلابية”.

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