‏أنقرة (زمان التركية) – أرجعت معلومات سبب انتشار وباء كورونا في تركيا في الفترة الأخيرة إلى أن الأقنعة الطبية المنتجة محليا غير مطابقة للمواصفات.

رئيس جمعية حقوق المستهلك في مدينة غازي عنتاب، بولنت يلماز، زعم أن إن 99% من الأقنعة الطبية التي يتم إنتاجها حاليًا تفتقر للمعايير اللازم توفرها للوقاية من الفيروس.

وأكد يلماز أن الأقنعة الطبية المتوافرة في الأسواق التركية حاليًا لا تحمل أي خصائص الحماية، قائلًا: “الأقنعة الطبية يجب أن تحمل بعض الخصائص المحددة. هذه الأقنعة تستخدم من أجل تقليل العدوى والانتشار في فترات الوباء. يجب أن تجرى عليها اختبارات للتأكد من توافر المعايير اللازمة”.

وأوضح أن تكلفة الكمامة الطبية المباعة في السوق تبلغ 10 قروش، بينما تكلفة الكمامة المطابقة للمواصفات 30 قرشًا، مشيرًا إلى أن 99% من إنتاج الأقنعة الطبية في تركيا غير مطابق للمواصفات.

ومنذ الأسبوع الماضي تاصل أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا الزيادة في ظل مخاوف من الدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وسجلت تركيا مساء السبت 1673 حالة إصابة جديدة، و56 حالة وفاة بفيروس كورونا. ولا يزال عدد المتعافين من كورونا أقل من عدد المصابين، حيث تم تسجيل 984 مريضا تعافوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 278 ألفًا و228 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 6620 حالة.

–