أنقرة (زمان التركية)ــ أطلقت تركيا اليوم الأحد المناورات العسكرية في شرق المتوسط قبالة شمال جزيرة قبرص والتي تستمر خمسة أيام.

فؤاد أوكتاي نائب الرئيس قال إنه “لا غنى عن أمن جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليًا.

1️⃣ Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.

Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 6, 2020

وفي تدوينه عبر تويتر تحدث أوكتاي عن مناورات “عاصفة البحر الأبيض المتوسط” التي أطلقتها تركيا ​​بمشاركة القوات الأمنية لشمال قبرص التر تفرض تركيا سيادتها عليها.

وقال أوقتاي إن التمرين بدأ في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارًا من اليوم، وأضاف “الأولويات الأمنية لبلدنا وجمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها إلى جانب الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس إطلاق مناورات في شرق المتوسط، وقالت الدفاع في بيان إن المناورات السنوية تهدف إلى تحسين التدريب المتبادل والتعاون والعمل المشترك بين قيادة قوة السلام القبرصية التركية وقيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية.

ويأتي التصعيد التركي رغم المطالبات الأمريكية والأوروبية بالتهدئة في شرق المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات اقتصادية على تركيا.

وعقب مناورات عسكرية مشتركة بين فرنسا وإيطاليا واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي إجراء “تدريبات إطلاق نار” خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، شمال جزيرة قبرص.

وكانت تركيا أبدت انزعاجها من نشر مقتلات فرنسية على الشطر الجنوبي من الجزيرة عقب دخول اتفاقية دفاع أمني مشترك مع فرنسا حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وبما أن “جمهورية شمال قبرص” غير معترف دوليا ولا تملك جيشا، فبالتالي ستجري تركيا عمليا مناورات في المنطقة بمفردها؛ وأضاف البيان أن المناورات العسكرية ستجرى بمشاركة قوات جوية وبحرية وبرية من تركيا.

يذكر أن تركيا غزت جزيرة عام 1974 وتركت قواتها هناك منذ ذلك اليوم ردا على انقلاب قام به القبارصة اليونانيون بهدف توحيد الجزيرة مع اليونان. ومنذ ذلك الحين، تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا على الثلثين الجنوبيين من الجزيرة، بينما تسيطر جمهورية شمال قبرص التركية، المعترف بها من قبل تركيا فقط، على الثلث الشمالي.

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