(زمان التركية)ــ رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تصريحات رئيس وزراء النمسا سابيستان كورتز بشأن الرئيس التركي أردوغان.

كورتز كان قد قال في تصريحات صحفية إن الرئيس التركي أردوغان، يستغل المواطنين الأتراك الموجودين في دول أوروبا الشرقية من أجل تحقيق أهدافه ومخططاته.

كما اتهم كورز أردوغان باستخدام اللاجئين والمهاجرين كسلاح للضغط على الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على ضرورة تضامن دول الاتحاد مع اليونان لمواجهة تركيا.

جاويش أوغلو قال عبر “تويتر”: “إن الأيدولوجية المشوهة التي يمثلها كورز هي التهديد الأساسي لقيم الاتحاد الأوروبي. إن السياسات القبيحة المؤسسة على عداء الأجانب والعنصرية ومعاداة الإسلام، هي العقلية المريضة لعصرنا”.

كورتز المنتمي للتيار اليميني المتطرف أكد في حوار مع صحيفة “Handelsblatt” الألمانية أيضا على ضرورة التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية الحدود والتضامن الكامل مع اليونان في مواجهة تركيا.

الحوار الصحفي حمل عنوان “لا مكان لسياسة الأبواب المفتوحة مرة أخرى”، وهي عبارة قالها كورز في تصريحاته، حيث انتقد مجددا اتفاق الهجرة الموقع مع تركيا في عام 2016، وقال عنه إن دول الاتحاد الأوروبي سمحت لتركيا بابتزازاها بهذا الاتفاق.

وحول الاشتباكات التي وقعت قبل مدة بين قوميين أتراك وأكراد نظموا احتجاجا ضد الرئيس أردوغان في منطقة فافوريتن في فيينا، قال كورتس إن “النزاعات الأجنبية يتم استيرادها إلى البلاد”. وفي هذا الصدد، انتقد أردوغان قائلا “الرئيس التركي أردوغان، يستخدم المهاجرين الأتراك أو الأتراك الذين يعيشون في أوروبا الغربية، أنا أدين بشدة محاولة استغلالهم لأغراضهم الخاصة”.

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