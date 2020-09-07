أنقرة (زمان التركية) – وزعت اليونان 540 جنديا إضافيا على حدودها وجزرها الإثني عشر في بحر إيجة، كما استأنفت تشييد جدار من الأسلاك الشائكة على الحدود مع تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن السلطات بدأت إرسال تعزيزات عسكرية إلى أفروس الحدودية بمنطقة تراقيا.

وأضافت وسائل الإعلام اليونانية أن السلطات اليونانية تتخوف من موجة جديدة وكبيرة من المهاجرين وهو ما دفع وزارة حماية المواطنين وقيادة القوات البرية لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة بمدينة إفروس الحدودية وإرسال 530 جنديا إضافيا للمنطقة. وتبين أن 400 من القوات الإضافية غادرت مدارس الشرطة التي تلقت بها التدريبات وستصل اليوم إلى وحداتها في إفروس.

وعلى الصعيد الآخر اتخذت السلطات اليونانية قرار بتعزيز عدد القوات الحدودية بالجزر الواقعة في بحر إيجة، حيث تضمن القرار إرسال 240 جنديا إلى جزيرة ميديلي و100 جندي على جزيرة كوس و98 جندي إلى جزيرة ليروس و30 جنديا إلى جزيرة ساموس و20 جنديا إلى جزيرة سيمي و12 جنديا إلى كيزلي حصار.

يأتي التحرك اليوناني في ظل توترات مع تركيا في منطقة شرق المتوسط بسبب تنقيب الأخيرة عن مصادر الطاقة، في مناطق تقول اليونان إنها تتبع جرفها القاري.

وكنت تركيا أبدت مؤخرا انزعاجها من معلومات حول وصول أسلحة إلى جزيرة ميس اليونانية، حيث تصر على بقاء الجزر اليونانية منزوعة السلاح.

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