أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت الأرصاد الجوية في تركيا إن الطقس في الأجزاء الشمالية من البلاد غدا الثلاثاء سيكون غائما جزئيًا وشديد البرودة مع احتمال هبوب عواصف رعدية.

وتوقعت الأرصاد حدوث عواصف رعدية على سواحل البحر الأسود الأوسط وشرق إسطنبول، والأجزاء الشمالية من كوجالي ودوزجي، والأجزاء الساحلية من سينوب.

ومن المتوقع ان تهب رياح بقوة (30-60 كيلومترا / ساعة) من الشمال والشمال الشرقي في غرب مرمرة وساحل بحر ايجه.

وشهت تركيا يوم الأحد “عاصفة قوية” وقصيرة الأمد من الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي في شرق البحر الأسود وشرق الأناضول والأجزاء الشمالية من جنوب شرق الأناضول.

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