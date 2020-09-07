‏أنقرة (زمان التركية)- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة مساء الأحد.

الوزير أشار إلى أن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 279 ألفًا و806 حالة، وأن عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 6673.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 251 ألفًا و105 حالة، بعد تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة.

كما لفت إلى أجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 7 ملايين و779 ألفًا و539 تحليلًا، بعد إجراء 96 ألفًا و842 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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