أثينا (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي، في اليونان، أن 69.8% يرون أن مساعي الحاور مع تركيا مفيدة من أجل تقليل حدة التوترات في منطقة شرق المتوسط.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “GPO” للدراسات ونشرت نتائجه في جريدة “Ta NEA” اليونانية، حيث كشف أن المشاركين في الاستطلاع يرون أن توترات شرق المتوسط تحدث العداء بين حكومتي أنقرة وأثينا ويؤكد الأغلبية على ضرورة التحاور.

69.8% من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أنهم يرون أن الحوار مع تركيا يقلل من حدة التوترات في شرق المتوسط.

وأوضح 63.7% من اليونانيين المشاركين في استطلاع الرأي أن هناك مخاطر كبيرة لو حدثت صدامات بين تركيا واليونان على خلفية توترات شرق المتوسط، فيما اعتبر 34.5% من المشاركين أن احتمالات نشوب صدامات ضعيفة.

وكان حلف الناتو أعلن مؤخرا عن إجراء محادثات فنية بين تركيا واليونان من أجل تجنب وقوع صدامات عسكرية في المتوسط، فيما تصر أثينا على على أنها لن تجلس للتفاوض مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط قبل سحب سفنها من شرق المتوسط.

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