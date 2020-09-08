لندن (زمان التركية) – عاد مئات المرتزقة السوريين من ليبيا إلى شمال سوريا، وفق ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أوضح أن 450 مقاتلًا كانوا في صفوف حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا، نقلوا من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى إسطنبول، ومنها إلى مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

وأوضح المرصد أن عدد المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في ليبيا ارتفع لأكثر من 17 ألف عنصرًا، من بينهم 350 طفلًا في أعمار أقل من 18 عامًا.

كشف المرصد أن سبب عودة المرتزقة من الأراضي الليبية، هو انتهاء عقودهم.

وعاد قرابة 6700 مقاتلا إلى سوريا حتى الآن، فيما تقوم أنقرة بتجنيد المزيد من العناصر الموالية لها وتدريبهم وإرسالهم إلى ليبيا.

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