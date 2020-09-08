أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي، أنجين أوزكوتش، انتقادًا للرئيس رجب أردوغان، بسبب تصريحاته المخالفة للواقع عن الاقتصاد التركي.

أنجين أوزكوتش أبدى انزعاجه من تصريح أردوغان الذي قال فيه إن “العامين ونص الأخيرة هي الأعلى في معدلات التوظيف وطلبيات التصدير”.

أردوغان كان قد أوضح أن تركيا حققت نموًا بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن النسبة تراجعت إلى 9.9% انكماشًا في الربع الثاني من العام، مؤكدًا على ضرورة أن يتكاتف الشعب معًا لمواجهة أزمة كورونا من أجل وصول تركيا إلى أهدافها.

النائب المعارض أوزكوتش، علق على تصريحات أردوغان، قائلًا: “أنت تصدق الأرقام (المضخمة) التي يعلنها صهرك المفصول عن الشعب والواقع، وتعتقد أن الاقتصاد جيد. ولكن الحقيقة أن المواطن جائع، وعاطل عن العمل، ومدين، ويواجه فيروس كورونا بيأس”.

ووفق هيئة الإحصاء التركية ارتفع التضخم في تركيا في أغسطس الماضي بنحو 11.77 في المئة.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد منذ الشهر الماضي، تعرض بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس أردوغان لهجوم كبير من المعارضة مطالبين بعزله من منصبه الذي وصل إليه قبل عامين مع إقرار نظام الحكم الرئاسي.

ويتهم وزير المالية بيرات ألبيراق قوى خارجية بشن هجمات على الاقتصاد التركي، مرددا نفس الادعائات التي يطلقها الرئيس رجب أردوغان وهو في نفس الوقت والدة زوجته.

وتجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 7.45 ليرة مؤخرًا، فيما طالبت المعارضة على غرار ذلك الرئيس أردوغان بعزل صهره من منصب وزارة الخزانة والمالية.

–