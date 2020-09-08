‏أنقرة (زمن التركية) – كشف استطلاع رأى أن 33.7% فقط من أنصار حزب العدالة والتنمية يثقون في أرقام وزارة الصحة حول فيروس كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة، وبلغت النسبة 37.4% بين أنصار حزب الحركة القومية.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “MetroPoll” لاستطلاعات الرأي والدراسات.

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي أن 36.2% من المواطنين يرون أن الأرقام المعلنة صريحة وبها قدر من الشفافية، بينما يرى 58.9% من المواطنين أن الحكومة لا تتعامل بشفافية في هذا الأمر.

أما عن نسبة الثقة في الأرقام بين مؤيدي الأحزاب، فقد اعتبر 33.7% من أنصار حزب العدالة والتنمية أن الأرقام المعلنة غير شفافة، وكانت الإجابة نفسها بالنسبة لـ37.4% من أنصار حزب الحركة القومية.

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