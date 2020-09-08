‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت إصابات كورونا في تركيا رقما قياسيًا جديدا ببلوغها يوم الإثنين 1703 إصابة كما ارتفعت الوفيات كذلك بشكل ملحوظ مسجلة 57 حالة وفاة.

وكانت تركيا سجلت يوم الأحد 1578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و509، وإجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6730 حالة.

ولوحظ أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة لا يزال أقل بشكل كبير من الإصابات، حيث سجلت 1047 حالة تعافي جديدة.

كان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

وقالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “MetroPoll” أن 58.9% من المواطنين يرون أن الحكومة لا تتعامل بشفافية في أزمة فيروس كورونا، بينما يرى 36.2% من المواطنين أن أرقام الإصابات والوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة صريحة وبها قدر من الشفافية.

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