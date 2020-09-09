بروكسل (زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي يستعد لعقد اجتماع للدول الأعضاء المطلين على البحر المتوسط في جزيرة كورسييكا الفرنسية.

وبحسب الصحف ووسائل الإعلام الألمانية، من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الخميس المقبل، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يكون اجتماعا غير رسمي، من أجل مناقشة آخر التطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط.

وكان ماكرون أوضح أن الأوروبيين يؤيدون عقد حوارات محدودة مع تركيا التي تعتبر حليفتهم في الناتو، مؤكدًا أنه ينتظر تأكيدًا من جانب نظيره التركي رجب أردوغان.

وتوترت العلاقات بين فرنسا وتركيا على خلفية اصطفاف الأولى من اليونان وقبرص في أزمة شرق المتوسط.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في جزيرة كورسييكا كل من فرنسا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، على المستوى الرئاسي أو رئاسة الوزراء.

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