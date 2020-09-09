بغداد (زمان التركية)ــ قالت هيئة النزاهة العراقية، إنها أصدرت مئات أوامر التوقيف منذ مطلع 2020 تخص بعضها مسئولين بارزين سابقين في الحكومة بينهم وزير وعدد من المحافظين ومديري العموم، وأسفرت جهودها عن ضبط أكثر من 18 مليار دينار.

وقال كريم بدر مدير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إن “مجموع أوامر القبض التي صدرت وتمَّ تنفيذها خلال العام الحالي بلغ (1788) أمر قبض، من بينها أوامر بحق وزير ونائب ووكيل وزير سابقين، إضافة إلى (10) أوامر صدرت بحق محافظين سابقين”.

واضاف بدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن “تلك الأوامر شملت (19) مديراً عاماً، و (4) من أعضاء مجالس المحافظات”، لافتا إلى “صدور (1752) أمر قبض بحق متهمين دون ذلك”.

وبشأن عمليات ضبط الأموال، أكد المسئول أن “مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفَّذت (229) عملية ضبط خلال المدة من (2/1/2020 ولغاية 31/7/2020) بلغت قيمة الأموال المضبوطة فيها (18,483,098,900) دينار”، موضحا أن “مديريَّتي تحقيق البصرة ونينوى كانتا الأكثر تنفيذاً لتلك العمليات التي أسفرت عن ضبط (195) متهماً”.

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