‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

وكانت تركيا سجلت يوم الأحد 1578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة، ويوم الإثنين 1703 إصابة و57 حالة وفاة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 283 ألفًا و270 حالة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع أيضًا إلى 6782 حالة.

ولايزال عدد المتعافين من فيروس كورونا أقل من المصابين إذ تم تسجيل 1093 حالة تعافي جديدة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1159.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين كوجا، عبر تويتر، إن عدد الإصابات الحرجة بين المصابين في ارتفاع متواصل، داعيا الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية لإيقاف ذلك.

كان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

وقالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “MetroPoll” أن 58.9% من المواطنين يرون أن الحكومة لا تتعامل بشفافية في أزمة فيروس كورونا، بينما يرى 36.2% من المواطنين أن أرقام الإصابات والوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة صريحة وبها قدر من الشفافية.

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