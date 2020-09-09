‏أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

علي باباجان أوضح في تغريدات عبر تويتر، أن الأعراض التي يعاني منها نتيجة إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأت في التراجع، قائلًا: “تراجعت الأعراض التي أعاني منها في اليوم الخامس عشر من الإصابة. ومع تحسن حالتي قال لي الطبيب إن بإمكاني استكمال علاجي داخل المنزل”.

باباجان كان قد أعلن في 25 أغسطس/ آب الماضي إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن زوجته وأحد أبنائه أصيبا أيضًا بالفيروس.

وقال باباجان في تغريداته الأخيرة: “لقد شاهدت التضحية والفداء الكبير الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي، خلال فترة بقائي في المستشفى. أتوجه بالشكر لهم جميعًا. أطلب منكم الابتعاد عن التجمعات الكبيرة وأن تتخذوا كافة التدابير، وحماية أنفسكم والمحيطين بكم، لمواجهة الوباء الذي بدأ في الانتشار مجددًا في الأيام الأخيرة”.

وسجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

ولايزال عدد المتعافين من فيروس كورونا أقل من المصابين إذ تم تسجيل 1093 حالة تعافي جديدة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1159.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين كوجا، عبر تويتر، إن عدد الإصابات الحرجة بين المصابين في ارتفاع متواصل، داعيا الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية لإيقاف ذلك.

كان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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