نيويورك (‏زمان التركية) – قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة إن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائيًا، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك.

وأكد التقرير أن تركيا والإمارات وروسيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.

مسلطًا الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن 11 شركة أمنية من بينها شركة فاغنر الروسية تخترق قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، مشيرًا إلى أن فاغنر أرسلت ما بين 800-1200 مقاتلا من المرتزقة إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر.

وكشف التقرير أن تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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