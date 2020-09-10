أنقرة (زمان التركية) – تراجع عدد المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وكشفت الإحصائيات المقدمة من الخطوط الجوية إلى منصة الكشف العام عن تراجع عدد المسافرين على متن رحلاتها في شهر أغسطس المنصرم بنحو 64.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ إجماليهم 2.6 مليون مسافر.

وتكبدت الخطوط الجوية التركية خسائر بقيمة 2.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة للضربات العنيفة التي تلقتها موازنة الشركة بعد توقف نشاطها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي طرح لإحصاءات الخطوط الجوية التركية الخاصة بشهر أغسطس والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري:

– تراجع عدد المسافرين خلال شهر أغسطس هذا العام بنحو 64.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق ليبلغ إجماليهم 2.6 مليون مسافر.

– تراجع عدد المسافرين على متن الرحلات الداخلية بنحو 47.1 في المئة ليبلغ إجماليهم 1.49 مليون مسافر؛ في حين تراجع عدد المسافرين على متن الرحلات الخارجية بنحو 75.4 في المئة ليبلغ إجماليهم 1.14 مليون مسافر.

– تراجع نسبة شغل الرحلات بنحو 17.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 67.6 في المئة، حيث تراجعت نسبة امتلاء الرحلات الداخلية بنحو 75.8 في المئة في حين تراجعت نسبة امتلاء الرحلات الخارجية بنحو 65.2 في المئة.

– تراجع المقاعد المطروحة بنحو 65.9 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 6.1 مليون مقعد.

19.24 مليون مسافر خلال ثمانية أشهر

– تراجع عدد المسافرين خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 61.3 في المئة ليبلغ إجماليهم 19.24 مليون مسافر.

– تراجع عدد المسافرين على متن الرحلات المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 55.1 في المئة ليسجل إجماليهم 9.34 مليون مسافر وتراجع عدد المسافرين على متن الرحلات الخارجية بنحو 65.7 في المئة ليسجل إجماليهم 9.89 مليون مسافر.

– خلال الأشهر الثمانية الأولى تراجعت نسبة شغل الرحلات بنحو 7.5 في المئة لتسجل 73.8 في المئة، حيث تراجعت نسبة امتلاء الرحلات الداخلية بنحو 78.4 في المئة في حين تراجعت نسبة امتلاء الرحلات الخارجية بنحو 72.9 في المئة.

– وتراجعت المقاعد المطروحة خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 59.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 50.59 مليون مقعدا.

– تراجع حجم الشحن بنحو 11 في المئة خلال شهر أغسطس ليسجل 115.960 طن، كما تراجع حجم الشحن خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 3.3 في المئة ليسجل 950.164 طن.

– بلغ عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية نحو 357 طائرة اعتبارا من نهاية أغسطس.

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