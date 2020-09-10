أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية تركية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر و15 يوما بحق شرطي سابق يعمل كموظف أمن بالسفارة الأمريكية في أنقرة وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

وأثناء مثوله أمام المحكمة رفض ياشار داداك التهمة الموجهة إليه ومزاعم استخدامه لتطبيق بايلوك المزعوم بأنه أداة تواصل الانقلابيين.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، حكم على متين توبوز الموظف التركي السابق في القنصلية الأميركية في اسطنبول بالسجن نحو تسع سنوات لإدانته بـ”مساعدة مجموعة إرهابية”.

وأوقف توبوز، الموظف في القنصلية الأميركية المكلف بالتنسيق بين السلطات الأميركية وقوة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الشرطة التركية، في أكتوبر 2017 وكان منذ ذلك الحين قيد الحجز الاحتياطي.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة على خلفية توقيف توبوز وأتراك آخرين يعملون في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في تركيا.

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