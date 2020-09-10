واشنطن (زمان التركية) – اجتمع مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساء أمس الأربعاء على مستوى السفراء من أجل مناقشة تصرفات تركيا في منطقة شرق المتوسط، وفق ما صرح مسئول يوناني.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، قال أمس: “الاجتماع سيعقد اليوم. الغرض منه هو مناقشة الأعمال الاستفزازية التركية التي تمثل تهديدًا على جميع الحلفاء وليس اليونان فقط”، مشيرًا إلى أن أثينا تقدمت بطلبات لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتصدي لتصرفات تركيا.

وكان الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتين بيرج قد صرح خلال الأسبوع الماضي أنه قد تم التوصل لاتفاق من أجل عقد اجتماعات ولقاءات فنية لوضع آلية لمنع الصدام بين تركيا واليونان في شرق المتوسط.

وتصر اليونان على سحب تركيا سفنها من المتوسط قبل الجلوس للحوار، والتوقف عن “التهديدات والاستفزاز ات”.

وهدد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات واسعة إذا استمرت أنشطتها للنقيب عن النفط قرب سواحل جزيرة يونانية.

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